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ABD'de bombalı saldırı! 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 00:31
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ABD’de bombalı saldırı! 1 ölü

ABD'de bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'de bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD’de bombalı saldırı! 1 ölü ABD’de bombalı saldırı! 1 ölü ABD’de bombalı saldırı! 1 ölü
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