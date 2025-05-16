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Husiler duyurdu: Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.05.2025 01:12 Güncelleme: 16.05.2025 01:13
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Husiler duyurdu: Ben Gurion Havalimanı’na füzeli saldırı

İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırının hipersonik füze ile hedef alındığı belirtilirken, havalimanındaki uçuş trafiği yaklaşık 1 saat kadar durdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı bir kez daha hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın hipersonik füzeyle hedef alındığı "nitelikli" bir askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.

Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu, "işgalci milyonlarca Siyonistin" sığınaklara kaçmasına ve havalimanındaki uçuş trafiğinin yaklaşık 1 saat kadar durmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılması için bu tarz askeri operasyonları genişleteceklerini kaydeden Seri, bu bağlamda Ben Gurion Havalimanı'da hava trafiği, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ise deniz trafiğini durduracak saldırılara devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiği, milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığı ve Ben Gurion Havalimanı'nda da uçuş trafiğinin aksadığı aktarıldı.

Husiler, 14 Mayıs'ta da Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

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Husiler duyurdu: Ben Gurion Havalimanı’na füzeli saldırı Husiler duyurdu: Ben Gurion Havalimanı’na füzeli saldırı Husiler duyurdu: Ben Gurion Havalimanı’na füzeli saldırı

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