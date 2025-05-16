Eurovision Şarkı Yarışması’nda Gazze desteği: İsrail’in öldürdüğü insanlar hatırlatıldı

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde İsrail'in sahneye çıkışı sırasında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlattı.

RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael'in sahne öncesinde yayımlanan tanıtım videosu sırasında bir hatırlatmada bulundu. Yorumcular, RTVE'nin nisanda Avrupa Yayın Birliğine yaptığı ve İsrail'in yarışmaya katılımının tartışmaya açılmasının talep edildiği başvurusunu bir kez daha izleyicilerle paylaştı.

İspanyol yorumcular, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadesini kullandı.