Yemen’deki Husiler açıkladı: İsrail kentlerine 10 füze ve İHA’larla operasyon!

Yemen'deki Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verilirken aynı zamanda İsrail kentlerine İHA'lar ile operasyon gerçekleştirerek 10 füze fırlattıklarını bildirdi.

TEL AVİV ASKALAN NECEF ÇÖLÜ...

Konuya ilişkin konuşan Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, bu hafta içinde 10 füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in Tel Aviv, Askalan, Necef Çölü, Eilat ve Hayfa kentlerini hedef alan bir dizi operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

İHA'LARLA 131 OPERASYON

Husilere ait El-Mesira televizyonuna konuşan Husi, 15 Mart ile 7 Mayıs arasında İsrail'in soykırımına karşı Gazze'ye destek amacıyla 253 balistik, seyir ve hipersonik füze ve İHA'lar ile 131 operasyon düzenlediklerini söyledi.

Bu operasyonların sadece İsrail'i mi hedef aldığı, yoksa Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini de kapsayıp kapsamadığı hakkında bilgi vermeyen Husi, bu hafta 10 füze ve İHA'larla birden fazla operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyonlarda İsrail'in Yafa (Tel Aviv/merkez), Askalan, Necef Çölü, Eilat ve Hayfa kentini hedef aldıklarını ifade etti.

ABD SALDIRILARI SÜRÜYOR

ABD'nin bu hafta boyunca Yemen'e yaklaşık 200 hava ve deniz saldırısı gerçekleştirdiğini kaydeden Husi, "ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının çoğunda sivil hedefler hedef alındı." dedi.