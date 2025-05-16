Bakan Noem’den eski FBI direktörüne suçlama: Trump’a suikast çağrısı ülkeyi karıştırdı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Comey'in sildiği paylaşıma sert tepki gösterdi. (AA)

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den yanıt geldi. Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.