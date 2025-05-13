Libya’da askeri gerginlik! Bakanlıktan çağrı: Evinizde kalın

Libya İçişleri Bakanlığı, başkent Trablus'ta çeşitli silahlı gruplar arasında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

UÇUŞLAR BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.