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İşgalci İsrail ordusundan El Halil kentine baskın: Çok sayıdaki Filistinli biber gazlı müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 03:33 Güncelleme: 13.05.2025 03:48
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İşgalci İsrail ordusundan El Halil kentine baskın: Çok sayıdaki Filistinli biber gazlı müdahale

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'daki El Halil kentinde baskınlar düzenledi. Filistin toprakların gasp eden İsrail'in saldırılarından 1 kişi yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması nedeniyle çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenlerken, Filistinli sivillere ateş açtı ve gaz bombasıyla müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinin birkaç hafta önce kapattığı girişinden bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında yaşanan gerilimde, İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı ve gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail ordusu, beldenin merkezine doğru ilerlerken, kalabalığın bulunduğu alana çok sayıda gaz bombası attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.

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