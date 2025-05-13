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Gine'de halk yıl sonunda seçime gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 04:09
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Gine’de halk yıl sonunda seçime gidecek

Gine'de askeri darbe sonrası geçiş süreci Başbakanı Oury Bah, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da konuştu. Bah, anayasa referandumunun 21 Eylül'de yapılacağını, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Aralık ayında düzenleneceğini duyurdu.

Gine'de askeri darbe sonrası geçiş sürecinde Başbakanı Oury Bah, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da konuştu.

Bah, anayasa referandumunun 21 Eylül'de yapılacağını anımsatarak, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aralıkta düzenleneceğini duyurdu.

Gineli subay Mamadi Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek Eylül 2021'de yönetime el koymuş ve akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

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Gine’de halk yıl sonunda seçime gidecek Gine’de halk yıl sonunda seçime gidecek Gine’de halk yıl sonunda seçime gidecek
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