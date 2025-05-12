Hamas duyurdu: Gazze’deki ABD-İsrail vatandaşı esir asker serbest bırakıldı!

Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alecander'ı serbest bıraktığını açıklayan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD yönetimiyle yaptığı doğrudan görüşmeler çerçevesinde kararın alındığını ve askerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kısılhaç ekiplerine teslim edilğini açıkladı.

ESİR ASKERİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander'ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların Han Yunus'tan ayrılırken görüntülerini yayımladı.

Kızılhaç ekipleri tarafından teslim alınan esir asker Alexander, Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilecek.

KAN, Alexander'ı Reim'de, ABD'den Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve ailesi ile birlikte İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in karşılayacağını bildirdi.

Daha sonra, Tel Aviv Ichilov Hastanesinde sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander'ın bildirdiği üzere, sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar'a gitmesi bekleniyor.

HAMAS, ESİRİ SERBEST BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.