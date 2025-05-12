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Trump'tan İstanbul'da kurulacak barış masası açıklaması: Umutluyum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.05.2025 17:18 Güncelleme: 12.05.2025 17:32
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Trump’tan İstanbul’da kurulacak barış masası açıklaması: Umutluyum

ABD Başkanı Trump, 'Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞME İÇİN ÇOK ISRARCIYIM"

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

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Trump’tan İstanbul’da kurulacak barış masası açıklaması: Umutluyum Trump’tan İstanbul’da kurulacak barış masası açıklaması: Umutluyum Trump’tan İstanbul’da kurulacak barış masası açıklaması: Umutluyum
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