"Çok önemli" demişti: ABD Başkanı Trump'tan beklenen açıklama geldi!

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"TRİLYONLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK"

Ortadoğu turu öncesinde Gazze açıklaması beklenirken Trump, söz konusu düzenlemenin hem bireylerin cebine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını savundu. Kararname ile ABD'nin sağlık harcamalarından trilyonlarca dolar tasarruf edeceğini dile getirdi.

Donald Trump yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Yıllardır dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nde reçeteli ilaçların ve farmasötik ürünlerin neden diğer tüm ülkelere kıyasla bu kadar yüksek fiyatlara satıldığını merak etti. Bazen bu fiyatlar, aynı ilacın, aynı şirket tarafından, aynı laboratuvarda ya da fabrikada üretilmiş haliyle karşılaştırıldığında, beş ila on kat daha pahalı olabiliyordu.

Bunu açıklamak her zaman zordu ve aslında oldukça utanç vericiydi çünkü doğru ve geçerli bir cevap yoktu. İlaç şirketleri yıllardır bunun sebebini araştırma ve geliştirme maliyetleri olarak açıklıyor, bu maliyetlerin hiçbir gerekçe olmadan yalnızca Amerikalılar tarafından karşılandığını iddia ediyordu. Kampanya bağışları işe yarayabilir ama benimle ve Cumhuriyetçi Parti ile bu işe yaramaz.

Doğru olanı yapacağız; Demokratların yıllardır uğruna mücadele ettiği bir şeyi gerçekleştireceğiz. Bu nedenle, yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Reçeteli ilaçların ve farmasötik ürünlerin fiyatları neredeyse hemen, %30 ila %80 oranında DÜŞÜRÜLECEK. Bu fiyatlar, dünyadaki en düşük fiyatlarla eşitlenecek ve bu sayede uzun yıllar sonra AMERİKA'YA ADALET sağlanacak!

Amerika Birleşik Devletleri, ilaçlar için dünyadaki en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı fiyatı ödeyecek. Bu karar nihayetinde halkımıza adil davranacak ve vatandaşlarımızın sağlık giderleri sayılarla ifade edilemeyecek kadar büyük oranlarda düşecek.

Ek olarak, her şey hesaba katıldığında, Birleşik Devletler bu sayede TRİLYONLARCA DOLAR tasarruf edecek. Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

AMERİKA'YI YİNE BÜYÜK YAPIN!