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Avrupa liderleri uyuşturucu mu kullanıyor? Rusya’dan çarpıcı iddia

Avrupa liderleri uyuşturucu mu kullanıyor? Rusya'dan çarpıcı iddia

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 22:11
Almanya Şansölyesi Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un trenle Ukrayna’ya giderken masalarındaki görüntü sosyal medyada gündem oldu. O anlara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia ederek "Gazeteciler odaya girmeden önce peçeteyi ve kaşığı saklamayı unutmuşlar." dedi. Macron, Starmer ve Merz Ukrayna'dan dönerken uçaktaki o anları ise sosyal medyada gündem oldu.
Avrupa liderleri uyuşturucu mu kullanıyor? Rusya’dan çarpıcı iddia
Avrupa liderleri uyuşturucu mu kullanıyor?
Avrupa liderleri uyuşturucu mu kullanıyor?
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