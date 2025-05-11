Hindistan’a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür

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"ADALET İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BARIŞÇIL MÜZAKERE YOLUNUN BENİMSENECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Şerif, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde yaşanan olayı Pakistan'a "haksız bir savaş" başlatmak için "bahane" olarak kullandığını söyleyerek, ülkesinin konuya ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi.

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane depolama yerlerinin ve hava üslerinin harabeye döndüğünü de belirtti.

Pakistan'ın "bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için" ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, "Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam." dedi.