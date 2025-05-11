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Hindistan'a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 01:02 Güncelleme: 11.05.2025 01:27
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Hindistan’a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Hindistan ile Pakistan arasında ateşkes olduğunu açıkladı.Pakistan Dışişleri Bakanı ise ateşkeste önemli bir rol üstlenen Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Hindistan'a karşı 'tarihi başarı' elde ettiklerini vurguladı. Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DE BULUNDUĞU ÜLKELERE TEŞEKKÜR
Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"ADALET İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA BARIŞÇIL MÜZAKERE YOLUNUN BENİMSENECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"
Şerif, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde yaşanan olayı Pakistan'a "haksız bir savaş" başlatmak için "bahane" olarak kullandığını söyleyerek, ülkesinin konuya ilişkin tarafsız ve bağımsız soruşturma önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Hindistan'a ait Fransız yapımı Rafale uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü belirten Şerif, ülkesinin güvenlik güçlerinin ve jetlerinin Hint ordusunun kulelerini "birkaç saat içinde susturduğunu" ve "tarihin bunu her zaman hatırlayacağını" söyledi.

Şerif, düşmana ait askeri depoların, cephane depolama yerlerinin ve hava üslerinin harabeye döndüğünü de belirtti.

Pakistan'ın "bölgesel barış ve on milyonlarca vatandaşının yaşamı için" ateşkese olumlu yanıt verdiğini kaydeden Şerif, "Cammu Keşmir de dahil olmak üzere su kaynaklarının paylaşımı ve tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tam." dedi.

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Hindistan’a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür Hindistan’a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür Hindistan’a karşı tarihi başarı vurgusu! Pakistan Başbakanı Şerif’ten Türkiye’ye teşekkür
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