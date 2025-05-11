Putin Halife Hafter’i kabul etti!

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Hafter'i Kremlin Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen açıklamada, üç fotoğraf paylaşıldı.

Moskova'da önceki gün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Hafter, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.