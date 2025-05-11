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Putin Halife Hafter'i kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 01:35
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Putin Halife Hafter’i kabul etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen açıklamada, üç fotoğraf paylaşıldı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Hafter'i Kremlin Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen açıklamada, üç fotoğraf paylaşıldı.

Moskova'da önceki gün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Hafter, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

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Putin Halife Hafter’i kabul etti! Putin Halife Hafter’i kabul etti! Putin Halife Hafter’i kabul etti!

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