Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel konular arasında fikir alışverişinde bulunduk. Her konuda tam bir uyum içindeyiz.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir.

Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretin vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz.

(Foto: AA)

"FİLİSTİN İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği bölgelerimizdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağlıyoruz. Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırımada en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dır. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

(Foto: AA)

VAN'DAKİ KAZA

Sözlerimi bitirmeden önce bugün Van Hakkari yolunda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Kaza zedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbimden sabır niyaz ediyorum.

(Foto: AA)

"ERDOĞAN CESUR BİR LİDER"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Burada sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olmak ve iki ay sonra, kendisinin tarihi Pakistan ziyaretinden iki ay sonra burada bulunmak, bir arada olmak çok büyük bir mutluluk ve onur. Kendisinin Pakistan ziyareti bizim ilelebet hatırlayacağımız son derece önemli bir ziyaret. Çok sevgili kardeşim, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir. Aynı zamanda hepimiz için de çok büyük bir teşviktir.

(Foto: AA)

"TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı, sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiye'yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir toplum ve aynı zamanda son derece önemli diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü. Tarih gerçekten son derece önemli bir güç ve direnç gördü Türk kardeşlerimizde. Ve önemli doğal afetleri aşmak ve aynı zamanda son derece karmaşıkca politik mücadelelerin içerisinde yol alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdi. Ve aynı zamanda bu konuda gerçekleşen yeniden inşa bir mucize gibi. Hepimiz Pakistan'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu ve Sayın Emine Erdoğan'ın eşliğindeki ziyareti çok net hatırlıyoruz. 2011'de sel felaketinden sonraki ziyaretiniz hepimizin hatıralarında. Sizin yıllarca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi güçlü ve sağlam bir ekonomiye dönüştürdü. Türkiye ile ticaret hacmimizi 5 milyon dolara çıkaracağız.

Sayın Emine Erdoğan'la birlikte bu sel felaketinden etkilenen alanları ziyaret ettiniz. O dönemdeki Başbakan ve ben size eşlik ediyorduk. Bu hikayenin sonu değil. Bu korkunç sel felaketi 2022 yılında Pakistan'ı tekrar vurduğunda çok kısa bir süre içerisinde sevgili kardeşim çok önemli yardım malzemelerini Pakistan'a gönderdiniz.

(Foto: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif'iyi kabul ederken ikili basına kapalı görüştü.