İran'dan ABD'ye "nükleer" anlaşma şartı! "Ciddiyiz ama sonlandırmayız"

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"ANLAŞMA İÇİN CİDDİYİZ"

"Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz." diyen Pezeşkiyan, "Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)." ifadelerini kullandı.