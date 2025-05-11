İran'dan ABD'ye "nükleer" anlaşma şartı! "Ciddiyiz ama sonlandırmayız"
ABD ve İran arasında nükleer anlaşmaya gerilimi sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuya ilişkin şartlı bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ABD ile Umman aracılığında sürdürülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmak için ciddi olduklarını belirtti ancak barışçıl nükleer programın tamamen sonlandırılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayarak ' Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir' dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile Umman aracılığında sürdürülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmak için ciddi olduklarını ancak barışçıl nükleer programın tamamen sonlandırılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Pezeşkiyan, ABD ile nükleer görüşmelere değindi.
NÜKLEER ŞARTI: SONLANDIRILMASINI KABUL ETMEYİZ
Ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran'ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
"ANLAŞMA İÇİN CİDDİYİZ"
"Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz." diyen Pezeşkiyan, "Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail)." ifadelerini kullandı.
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