ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinde Çin'e uyguladığı tarife ile iki ülke arasında ticaret savaşlarını başlamıştı. Çin ve ABD'nin taviz vermeyen vergi oranı hamlesinin ardından İsviçre'de ticaret müzakeresi gerçekleşti. Heyetlerin yaptığı görüşmeyi değerlendiren Trump, süreçte pek çok konuda anlaşmaya varıldığını belirterek 'Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan karşılıklı ticaret müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı" diyen Trump, "Dostane ancak yapıcı bir şekilde tam bir yeni başlangıç müzakere edildi" ifadelerini kullandı. Çin ile ticaret işbirliğini geliştirmek istediklerinin sinyalini veren Trump, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" dedi.
TİCARET MÜZAKERELERİ BAŞLAMIŞTI
2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük tarifelerini tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Trump, buna rağmen ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise, ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, küresel piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3-2-8 egzersizi ile göbeğe elveda! 3-2-8 metodu nedir, nasıl yapılır?
- 101 yaşında hala üretiyor: Gençlere taş çıkartan emekli öğretmenin sağlık sırrı bakın neymiş
- SÜPER LİG || Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Goller kimden geldi? İşte maç skoru
- 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü | En anlamlı Psikologlar Günü kutlama mesajları ve sözleri
- Zeka testi: Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar hatayı fark ediyor
- DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
- Önemli bir kan hastalığı: Talasemi (Akdeniz Anemisi) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?
- Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu
- Hafta sonu sınav var mı? 10 - 11 Mayıs ÖSYM sınavları: TR-YÖS ve STS Öğretmenlik saat kaçta?
- Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün nedir? Güvensizliğini ortaya koyuyor
- Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!
- Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚