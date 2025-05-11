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ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.05.2025 04:47
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ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da açıkladığı gümrük vergisi tarifelerinde Çin'e uyguladığı tarife ile iki ülke arasında ticaret savaşlarını başlamıştı. Çin ve ABD'nin taviz vermeyen vergi oranı hamlesinin ardından İsviçre'de ticaret müzakeresi gerçekleşti. Heyetlerin yaptığı görüşmeyi değerlendiren Trump, süreçte pek çok konuda anlaşmaya varıldığını belirterek 'Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan karşılıklı ticaret müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı" diyen Trump, "Dostane ancak yapıcı bir şekilde tam bir yeni başlangıç müzakere edildi" ifadelerini kullandı. Çin ile ticaret işbirliğini geliştirmek istediklerinin sinyalini veren Trump, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" dedi.


Foto: İHAFoto: İHA

TİCARET MÜZAKERELERİ BAŞLAMIŞTI

2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük tarifelerini tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Trump, buna rağmen ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise, ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, küresel piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.

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ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerinde kritik görüşme: Büyük ilerleme kaydedildi
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