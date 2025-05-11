11 Mayıs 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Kolombiya'da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 06:11
ABONE OL
Kolombiya’da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’nın Sabaneta kasabasında şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Medellin ve çevre bölgelerde de birçok aile tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında yaşanan sel ve toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden birçok aile etkilendi.

Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü." ifadelerini kullandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kolombiya’da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya’da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya’da toprak kayması: 5 kişi hayatını kaybetti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör