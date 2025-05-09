Trump hafta sonu neyi duyuracak? İsrail basınından flaş iddia: Gazze'de ateşkes anlaşmasını açıklayabilir
Gözler, ABD Başkanı Trump'ın Orta doğu turu öncesi 'neyi duyuracak?' sorusuna çevrilirken İsrail basınından flaş bir iddia geldi. İsrail medyası, Trump'ın bu hafta sonu İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirecek bir anlaşma taslağını duyurabileceğini yazdı. Ayrıca haberde, Hamas'ın silah bırakma konusundaki kırmızı çizgisinin anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunun altı çizildi.
Israel Hayom gazetesinin ABD ile Arap ülkelerinin diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in taleplerini tam anlamıyla karşılamayacak bir ateşkes anlaşmasını duyurabileceği öne sürüldü.
Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, Trump'ın Gazze ile ilgili birçok görüşme gerçekleştirdiğini ve "24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" yönündeki açıklamalarının "Gazze'nin yeniden inşası ve kontrolü konusunda ABD'nin merkezi rol oynayacağı bir anlaşmaya" işaret ettiğini söyledi.
Trump'ın duyurması beklenen anlaşmanın ilk aşamasında, ABD'nin İsrail ordusunun Gazze'de inşasına giriştiği lojistik merkezler üzerinden yerinden edilmiş Filistinlilere yeniden insani yardım sağlanmasına dahil olacağı, bunu "Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının" ABD gözetimi ve denetiminde gerçekleşmesinin izleyeceği iddia edildi.
Ayrıca haberde, Hamas'ın silah bırakma konusundaki kırmızı çizgisinin anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunun altı çizildi.
İsrail'in ısrarlı taleplerinin aksine, anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a ileride Gazze Şeridi'nin sivil yönetimine katılma ve lider kadrosuna yaşam güvencesi gibi garantiler verilebileceği aktarıldı.
Bir diğer olasılığın Hamas'ın Gazze Şeridi'nde düzeni sağlayacak Filistin güçlerine entegre edilmesinin olabileceği aktarıldı.
NETANYAHU, "BİR OLDU BİTTİ" İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR
Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail yönetimindeki temel endişenin "Hamas'a tavizler içeren" bir anlaşmasının Trump tarafından bir oldu bitti ile duyurulması olduğu vurgulandı.
Trump'ın böyle bir anlaşmayı, İsrail'e bir oldu bitti olarak sunabileceğinin ve ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kabul edip etmeme konusunda karar vermek zorunda bırakacağının altı çizildi.
Söz konusu tabloda Netanyahu'nun yepyeni bir koalisyon kriziyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.
The New York Times gazetesinde 5 Mayıs'ta Michael Crowley imzasıyla çıkan yazıda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için umutlarının İsrail'in Gazze'de kalıcı işgal için kapsamlı saldırı planlarını onaylamasıyla "sönüp gittiği" değerlendirmesi yapılmıştı.
Yazıda, İsrail'in başlatmak için hazırlıklar yaptığı Gazze'ye kapsamlı saldırıların "Bay Trump için sinir bozucu ve söz verdiği barışı sağlayamamasının açık bir hatırlatıcısı olacağı" öne sürülmüştü.
Trump'ın Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde 20 Ocak 2025'te ABD başkanlık koltuğuna oturana kadar Gazze'deki "savaşı bitirmesini" söylediği öne sürülmüştü.
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