Trump hafta sonu neyi duyuracak? İsrail basınından flaş iddia: Gazze’de ateşkes anlaşmasını açıklayabilir

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NETANYAHU, "BİR OLDU BİTTİ" İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail yönetimindeki temel endişenin "Hamas'a tavizler içeren" bir anlaşmasının Trump tarafından bir oldu bitti ile duyurulması olduğu vurgulandı.

Trump'ın böyle bir anlaşmayı, İsrail'e bir oldu bitti olarak sunabileceğinin ve ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kabul edip etmeme konusunda karar vermek zorunda bırakacağının altı çizildi.

Söz konusu tabloda Netanyahu'nun yepyeni bir koalisyon kriziyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

The New York Times gazetesinde 5 Mayıs'ta Michael Crowley imzasıyla çıkan yazıda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için umutlarının İsrail'in Gazze'de kalıcı işgal için kapsamlı saldırı planlarını onaylamasıyla "sönüp gittiği" değerlendirmesi yapılmıştı.