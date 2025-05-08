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İran'dan "vururuz" mesajı! Yer altı İHA üssünün görüntülerini paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 00:00
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İran’dan vururuz mesajı! Yer altı İHA üssünün görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, inşa edilen yeni yer altı insansız hava aracı (İHA) üssünün görüntülerini paylaştı.Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 'Bu, savunma doktrinimizin bir ilkesidir. Düşmanımız çıkarlarımıza ve hedeflerimize aykırı hareket ettiği her noktada, o noktayı ve düşmanımızın çıkarlarının bulunduğu diğer noktaları hedef alır ve vururuz.' dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait yer altı İHA hangarlarından biri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla tanıtıldı.

Törende konuşan Selami, nerede inşa edildiği belirtilmeyen üsse ilişkin, "Bu, savunma doktrinimizin bir ilkesidir. Düşmanımız çıkarlarımıza ve hedeflerimize aykırı hareket ettiği her noktada, o noktayı ve düşmanımızın çıkarlarının bulunduğu diğer noktaları hedef alır ve vururuz." dedi.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Şahid-129, Ebabil-5 ve Muhacir-6 tiplerinde çeşitli keşif, muharebe ve kamikaze İHA'larının üste konuşlandığı görüldü.

Öte yandan devlet televizyonu, Basra Körfezi'nde ABD donanmasına ait uçak gemisi ve savaş gemilerinin Devrim Muhafızları Ordusu'na ait İHA'larla takip edildiğine dair görüntüleri de paylaştı.

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İran’dan vururuz mesajı! Yer altı İHA üssünün görüntülerini paylaştı İran’dan vururuz mesajı! Yer altı İHA üssünün görüntülerini paylaştı İran’dan vururuz mesajı! Yer altı İHA üssünün görüntülerini paylaştı
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