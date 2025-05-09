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Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya koşulsuz ateşkes çağrısı! "Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 01:34 Güncelleme: 09.05.2025 01:34
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Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük 'koşulsuz ateşkes' çağrısı yaptı. Trump, 'Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır.' uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere "saygı duymaktan sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Trump, "Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır." uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ifade eden Trump, tüm bunların "kısa süre içinde" yapılabileceğini savundu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullanmıştı.

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Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak
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Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya koşulsuz ateşkes çağrısı! Saygı duyulmazsa daha geniş yaptırımlar uygulanacak
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