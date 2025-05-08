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Kuzey Kore ile Belarus arasında 19 yıl sonra ilk!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 11:22
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Kuzey Kore ile Belarus arasında 19 yıl sonra ilk!

Kuzey Kore ve Belarus'un ekonomik ilişkileri güçlendirmek için hükümetler arası işbirliğini hedeflediği bildirildi. Söz konusu program, iki ülkenin ticaret ve ekonomik işbirliğini hedefleyen hükümetler arası ortak komitenin son 19 yıldaki ilk toplantısı oldu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Belarus Başbakan Yardımcısı Yuri Shuleiko liderliğindeki heyet hafta içinde Pyongyang'a geldi.

Heyet, iki ülkenin ticaret ve ekonomik işbirliği için oluşturulan hükümetler arası ortak komitenin üçüncü toplantısına katıldı.

Shuleiko, toplantıda Belarus ve Kuzey Kore halkının refahının artırılması için daha fazla işbirliği sözü verdi.

Kuzey Kore Başbakan Yardımcısı Jong Myong-su, heyetin ziyaretinin dostane ilişkilere katkıda bulunacağını kaydetti.

Söz konusu program, iki ülkenin ticaret ve ekonomik işbirliğini hedefleyen hükümetler arası ortak komitenin son 19 yıldaki ilk toplantısı oldu.

Seul merkezli Yonhap ajansına göre, komitenin son toplantısı Haziran 2006'da Belarus'un başkenti Minsk'te yapılmıştı.

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