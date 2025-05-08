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Trump: İngiltere ile çığır açan anlaşma yaptık!

Trump: İngiltere ile "çığır açan" anlaşma yaptık!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 23:06
Başlattığı ticaret savaşında geri adım atmayan Donald Trump, kritik bir duyuru yaptı. Oval Ofis'te kameraların karşısına geçen Trump, İngiltere ile “çığır açan” bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Anlaşmanın özellikle tarım alanında Amerikan ihracatına milyarlarca dolarlık yeni pazar erişimi sağladığını belirten Trump, Amerikan mallarının gümrük süreçlerinin hızlandırılacağını, bürokratik engellerin kaldırılacağını ve sürecin her iki yönde de hızlı ilerleyeceğini söyledi. Birleşik Krallık’ın, Amerikan ürünlerine karşı uygulanan çok sayıda tarife dışı engeli azaltacağını ya da tamamen kaldıracağını da sözlerine ekledi. Anlaşmaya ilişkin bir açıklama da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan geldi. Starmer, “Bu anlaşma, ABD-İngiltere tarihine bir övgüdür” ifadelerini kullandı. Atılan adımın ikili ticareti artıracağını ve yeni iş alanları yaratacağını savundu.
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Trump: İngiltere ile çığır açan anlaşma yaptık!
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