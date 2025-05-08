08 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Rusya ve Çin'den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü

Rusya ve Çin'den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 15:51 Güncelleme: 08.05.2025 15:54
ABONE OL
Rusya ve Çin’den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin'e petrol boru hattıyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıracaklarını, kömür sevkiyatının ise bir miktar düşeceğini söyledi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'e yönelik enerji sevkiyatına ilişkin konuştu.

Sibirya'nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı'nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağına işaret eden Novak, "Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak." dedi.

Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış yaşanacağını anlatan Novak, "Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya, geçen yıl Çin'e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un da geçen yıl Çin'e Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya ve Çin’den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü Rusya ve Çin’den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü Rusya ve Çin’den petrol ve doğal gazda iş birliğini artırma taahhüdü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör