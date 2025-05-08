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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 02:37
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Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hadin Kai Operasyonunun komutanı Reuben Kovangiya, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısını engellediğini belirtti.

Kovangiya, engellenen saldırının ardından güvenlik güçlerinin, teröristlere yönelik operasyonunda 8 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a operasyon: 8 terörist öldürüldü Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a operasyon: 8 terörist öldürüldü Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a operasyon: 8 terörist öldürüldü
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