Netanyahu'dan Yemen'e açık tehdit! "Saldırmaya devam edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in tek kalsa da Yemen'deki İran destekli Husilere karşı saldırılar düzenleyeceğini belirtti.

Netanyahu, Husilere karşı saldırılara, "ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur fakat yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz" ifadesini kullandı.