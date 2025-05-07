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Netanyahu'dan Yemen'e açık tehdit! "Saldırmaya devam edeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.05.2025 23:04
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Netanyahu’dan Yemen’e açık tehdit! Saldırmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Netanyahu, ABD'nin dün Husilerle ateşkese varmasına karşın tek kalsalar da Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in tek kalsa da Yemen'deki İran destekli Husilere karşı saldırılar düzenleyeceğini belirtti.

Netanyahu, Husilere karşı saldırılara, "ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur fakat yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz" ifadesini kullandı.

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Netanyahu’dan Yemen’e açık tehdit! Saldırmaya devam edeceğiz Netanyahu’dan Yemen’e açık tehdit! Saldırmaya devam edeceğiz Netanyahu’dan Yemen’e açık tehdit! Saldırmaya devam edeceğiz

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