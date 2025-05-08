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Bölge ülkelerinden Başkan Erdoğan'a Trump çağrısı: Sözünü dinleyeceği tek lider sizsiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 09:17 Güncelleme: 08.05.2025 09:43
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Bölge ülkelerinden Başkan Erdoğan’a Trump çağrısı: Sözünü dinleyeceği tek lider sizsiniz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump üzerinde etkili olabileceği inancının bölge ülkeleri tarafından sıkça dile getirildiğini belirtti. Fidan, 'Bize, 'Trump’ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz' deniliyor. Bu doğrultuda bir temas gerçekleşti. Suriye meselesindeki beklentilerimizi ilettik, onlar da Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dair isteklerini sundular' dedi.

Türk Cumhuriyetleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tanıma eğilimine karşı Türkiye'nin net duruş sergilediğini vurgulayan Fidan, bazı ülkelerin bu adımlar karşısında mahcubiyetlerini dile getirdiğini söyledi. "KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatı'na üye yaptık, AB bir karşı hamle yaptı. Şimdi sıradaki hamle yine bizde. Bu süreç satranç gibi ilerliyor" diyen Fidan, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

GAZZE MESELESİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ

Gazze'deki trajedilere dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin bu süreçte iki temel önceliği olduğunu vurguladı:

"Birincisi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması. İkincisi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması. Hamas'a baskı uyguladığımız yönündeki iddialar doğru değil. Aksine, kalıcı barış için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ile yakın çalışıyoruz."

SURİYE İLE YAKINLAŞAN ÜLKELER: NORMALLEŞME VE YAPTIRIMLAR

Fidan, birçok ülkenin Suriye yönetimiyle temaslarını artırdığını belirterek, "Suriye'nin barış ve istikrarı sağlamaya dönük çabaları sürüyor. Uluslararası desteğe ihtiyaç duydukları açık. Özellikle yaptırımların kalkması büyük önem taşıyor. Bu nedenle Avrupa ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirmeleri anlaşılabilir." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (EPA)Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (EPA)

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL POLİTİKASI: GÜÇLÜ, DENGELİ, HALK MERKEZLİ

Türkiye'nin dış politikasında hem bölgesel etkinliğini artırmaya hem de vatandaşların çıkarlarını korumaya odaklandığını belirten Fidan, "Güvenlik kuvvetlerimizin sahadaki varlığıyla birlikte, uluslararası alandaki etkinliğimizi artırıyoruz. Ancak bu süreci yürütürken halkımıza ekonomik yük bindirmemeye büyük özen gösteriyoruz." dedi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE KIRMIZI ÇİZGİLER

Yunanistan'la deniz yetki alanları konusunda süregelen gerginliklere değinen Fidan, "Çıkarlarımızdan taviz vermemiz söz konusu değil. Yeni Yunan Dışişleri Bakanı ile diyalogumuz olumlu. Kırmızı çizgilerimiz karşılıklı olarak belli. Bu sınırlara saygı gösterilerek çözüm arayışındayız." açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (EPA)Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (EPA)

ABD'DE GÖZALTINA ALINAN RÜMEYSA ÖZTÜRK

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında konuşan Fidan, "Ona yapılan muamele kabul edilemez. Gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Rümeysa hukuki mücadelesini orada sürdürmeyi tercih etti, sınır dışı edilmeyi kabul etmedi. Biz de konsolosluk desteğimizi sağlıyoruz." dedi.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan ve Trump arasında bir ziyaret planının söz konusu olduğunu belirten Fidan, "İki lider bu konuda mutabık. Tarih için çalışmalar sürüyor. Bu konuda görevlendirildik." dedi.

AVRUPA SEÇİMLERİNDE ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Avrupa'daki seçim süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, "Bazı ülkelerde yaşanan müdahalelere karşı sessiz kalınıyor. Bu tür çifte standartlar sadece bizi değil, o ülkelerin kamuoyunu da rahatsız ediyor." diyerek eleştiride bulundu.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERGİNLİĞİ: TÜRKİYE GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Pakistan ile Hindistan arasında artan tansiyona da değinen Fidan, "Türkiye olarak bölgede hiçbir gerginliğin yaşanmasını istemiyoruz. Tarafların olaylara neden olan terör saldırılarını tüm yönleriyle araştırması gerekiyor." dedi.

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