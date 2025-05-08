Bölge ülkelerinden Başkan Erdoğan’a Trump çağrısı: Sözünü dinleyeceği tek lider sizsiniz

Türk Cumhuriyetleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tanıma eğilimine karşı Türkiye'nin net duruş sergilediğini vurgulayan Fidan, bazı ülkelerin bu adımlar karşısında mahcubiyetlerini dile getirdiğini söyledi. "KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatı'na üye yaptık, AB bir karşı hamle yaptı. Şimdi sıradaki hamle yine bizde. Bu süreç satranç gibi ilerliyor" diyen Fidan, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

GAZZE MESELESİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ

Gazze'deki trajedilere dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin bu süreçte iki temel önceliği olduğunu vurguladı:

"Birincisi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması. İkincisi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması. Hamas'a baskı uyguladığımız yönündeki iddialar doğru değil. Aksine, kalıcı barış için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ile yakın çalışıyoruz."

SURİYE İLE YAKINLAŞAN ÜLKELER: NORMALLEŞME VE YAPTIRIMLAR

Fidan, birçok ülkenin Suriye yönetimiyle temaslarını artırdığını belirterek, "Suriye'nin barış ve istikrarı sağlamaya dönük çabaları sürüyor. Uluslararası desteğe ihtiyaç duydukları açık. Özellikle yaptırımların kalkması büyük önem taşıyor. Bu nedenle Avrupa ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirmeleri anlaşılabilir." diye konuştu.