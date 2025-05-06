06 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar

İsrail'den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.05.2025 09:47
ABONE OL
İsrail’den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar

İsrail işgal güçleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi.

Gazze Şeridi'nde 3 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, İsrail işgal güçlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü.

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE'DE BİR BİNAYI HAVAYI UÇURDU

KAHKAHA ATARAK KUTLAMA YAPTILAR

Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Foto: Ahaber.com.tr arşiviFoto: Ahaber.com.tr arşivi

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar İsrail’den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar İsrail’den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör