İsrail’den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar

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Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor.