İsrail'den skandal cinsiyet partisi! Savaş suçuna mavi duman... Gazzeli masumları bombalayıp bebek kutladılar
İsrail işgal güçleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi.
Gazze Şeridi'nde 3 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, İsrail işgal güçlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü.
KAHKAHA ATARAK KUTLAMA YAPTILAR
Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.
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