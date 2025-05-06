İsrail Lübnan’da Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan silah üretim ve depolama tesisleri ile ülkenin güneyindeki Srifa bölgesinde yer alan bazı altyapı noktalarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu bölgelerde Hizbullah'ın yeniden faaliyet göstermeye çalıştığı iddia edildi.