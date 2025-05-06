İsrail Lübnan’da Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurdu
İsrail ile Hizbullah arasında süregelen gerilim yeniden sıcak çatışmalara sahne oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen hedefleri vurduklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'e yönelik olası tehditleri bertaraf etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan silah üretim ve depolama tesisleri ile ülkenin güneyindeki Srifa bölgesinde yer alan bazı altyapı noktalarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu bölgelerde Hizbullah'ın yeniden faaliyet göstermeye çalıştığı iddia edildi.
"MUTABAKATLAR İHLAL EDİLDİ" VURGUSU
IDF, Hizbullah'ın bölgede yeniden yapılanma çabalarının, İsrail ile Lübnan arasında daha önce varılan güvenlik mutabakatlarını ihlal ettiğini savundu. Açıklamada, "Hizbullah'ın terör kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermeyeceğiz. İsrail'e yönelen her tehdidi ortadan kaldırmakta kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
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