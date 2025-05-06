İsrailli Bakan Eliyahu’dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor

Gazze Şeridi (AA)

SİYONİST ELİYAHU: AÇLIKTAN ÖLMELERİ GEREKİYOR



Filistinli sivilleri kastederek "Onlar için şartlar zorlaştığı anda Hamas için de zorlaşacaktır." diyen Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yakıt depolarının bombalanmasında bir sorun görmediğini belirtti.