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İsrailli Bakan Eliyahu'dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 10:04 Güncelleme: 06.05.2025 10:11
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İsrailli Bakan Eliyahu’dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillerin açlığa mahkum edilerek öldürülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonuna konuşan Bakan Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki yakıt ve gıda depolarının bombalanması gerektiğini öne sürdü.

Gazze'ye insani yardım ambargosunun devam etmesi gerektiğini savunan Eliyahu, insani yardım girmesi halinde "düşmanı zayıflatmak yerine", İsrailli esirler ile askerlere zarar vermiş olacaklarını ileri sürdü.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

SİYONİST ELİYAHU: AÇLIKTAN ÖLMELERİ GEREKİYOR

Filistinli sivilleri kastederek "Onlar için şartlar zorlaştığı anda Hamas için de zorlaşacaktır." diyen Eliyahu, Gazze Şeridi'ndeki gıda ve yakıt depolarının bombalanmasında bir sorun görmediğini belirtti.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Bakan Eliyahu, "Açlıktan ölmeleri gerekiyor. Eğer hayatlarından endişe eden siviller varsa göç planını uygulamalı." ifadelerini kullandı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET"

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken, un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle uzun süredir fırınlar üretim yapamıyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.

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İsrailli Bakan Eliyahu’dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor İsrailli Bakan Eliyahu’dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor İsrailli Bakan Eliyahu’dan skandal Gazze açıklaması: Açlıktan ölmeleri gerekiyor
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