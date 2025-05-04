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Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze'de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 10:14 Güncelleme: 04.05.2025 10:37
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Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze’de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 19. ayına girerken, ortaya çıkan insani tablo yalnızca bugünü değil, geleceği de yok eden bir yıkımı gözler önüne seriyor. Katliam niteliğindeki bombardımanların yanı sıra kullanılan silahların kalıcı etkileri, bölgedeki çocukların yaşam hakkını daha doğmadan ellerinden alıyor.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesi'nde dünyaya gelen Melek Ahmed el-Kanu adlı bebek, beyninden tamamen yoksun şekilde doğdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, durumu "şoke edici bir vaka" olarak nitelendirdi.

Burş, bölgede son dönemde artış gösteren doğumsal anomali vakalarının büyük ihtimalle İsrail işgal güçlerinin denediği yeni nesil silahların kimyasal ve radyolojik etkileriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

"Elimizdeki veriler, Gazze'de yaşananların Irak'ta ABD işgali sonrasında belgelenen deformasyon vakalarını anımsattığını gösteriyor." diyen Burş, dünya kamuoyuna "bilimsel soruşturma" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

52 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI, SAYILAR BÜYÜYOR

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 52 bin 495'e ulaştı. Bu sayı sadece doğrudan saldırılar sonucu ölenleri yansıtıyor. Dolaylı yollardan, özellikle açlık ve sağlık hizmetlerine erişim yetersizliğinden ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

AÇLIK VE ABLUKA: HAYATTA KALANLAR DA YAŞAYAMIYOR

2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail işgal güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle temel insani ihtiyaçlara ulaşmak imkânsız hale gelmiş durumda. 2 Mart'tan bu yana yardımların sistematik biçimde engellenmesiyle özellikle çocuklar ve yaşlılar gıda ve ilaç yetersizliğiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Bu durumun en trajik örneklerinden biri, Rantisi Çocuk Hastanesi'nde hayatını kaybeden Cinan Salih es-Sekkafi adlı bebek oldu. Yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitiren bebek, İsrail'in aç bırakma politikalarının sessiz kurbanlarından sadece biri.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 57'ye ulaştı.

GAZZE'DE KALEM DE SUSTURULMAK İSTENİYOR: MEDYA SOYKIRIMI

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle açıklama yapan Filistin Gazeteciler Sendikası, bölgede tarihin en korkunç "medya soykırımı"nın yaşandığını vurguladı. Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin gazetecilere yönelik sistematik saldırılarının ve hedefli infazlarının, bilgi akışını durdurmayı hedeflediği belirtildi.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Filistinli gazetecilerin öldürülmesi ve medya kuruluşlarının hedef alınması, yaşananların belgelenmesini engellemeyi amaçlıyor. Hamas'tan yapılan açıklamada da uluslararası topluma çağrı yapılarak, "Bu sessizliğin, suç ortaklığına dönüştüğüne" dikkat çekildi.

GİZLİ CEPHANELİK: İSRAİL'İN DENEYSEL SİLAHLARI GAZZE'DE Mİ TEST EDİLİYOR?

Gazze'deki deformasyon vakalarının ani artışı, insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir dile getirilen bir iddiayı yeniden gündeme taşıdı: İsrail işgal güçleri, Gazze'yi deney alanına mı çevirdi?

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Uzmanlar, bebeklerde rastlanan ağır anomalilerin yalnızca genetik ya da yetersiz beslenmeye bağlanamayacağını belirtiyor. Kullanılan mühimmatın içeriği, patlama sonrası toprağa ve havaya karışan toksik maddeler ve kimyasal artıklara dair bağımsız bir soruşturma yapılmadıkça, bu sorunun yanıtı da belirsiz kalacak.

Gazze halkına İstanbul’da destek yürüyüşüGazze halkına İstanbul’da destek yürüyüşü GAZZE HALKINA İSTANBUL'DA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

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Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze’de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze’de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze’de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor
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