Zehirli bombalarla dünyanın gözünün önünde soykırım: Gazze’de hem yaşam hem gelecek hedef alınıyor

Gazze Şeridi (AA)

52 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI, SAYILAR BÜYÜYOR

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 52 bin 495'e ulaştı. Bu sayı sadece doğrudan saldırılar sonucu ölenleri yansıtıyor. Dolaylı yollardan, özellikle açlık ve sağlık hizmetlerine erişim yetersizliğinden ölenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.