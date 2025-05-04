İstanbul'da Gazze halkına destek yürüyüşü: İsrail Konsolosluğu önünde kınama

İsrail'in 19 aydır Gazze topraklarında sürdürdüğü katliam, en çok Türkiye'de tepkilere neden oluyor. İstanbul'da bir araya gelen Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze halkına destek için yürüyüş gerçekleştirdi. Levent'te toplanan kalabalık grup İsrail Konsolosluğuna giderek lanet ve kınama sloganları alttı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 05:45

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İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım nedeniyle İstanbul'da bir grup vatandaş bir araya gelerek yaşanan saldırıları kınadı. Levent'teki camide akşam namazını kılan grup, daha sonra İsrail aleyhine slogan atarak yürüyüşe geçti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Kağıthane Temsilcisi Murat İzmir, binlerce Filistinlinin ev ve arazilerinin işgal edildiğini, yapılan tüm anlaşmalara rağmen İsrail'in Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmayı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde grup adına açıklama yapan İzmir, binlerce Filistinlinin ev ve arazilerinin işgal edildiğini, yapılan tüm anlaşmalara rağmen İsrail'in Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmayı sürdürdüğünü söyledi.

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