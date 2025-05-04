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İsrail'den Suriye saldırılarına ilişkin açıklama: 12 savaş uçağıyla hedef aldık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.05.2025 10:48
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İsrail’den Suriye saldırılarına ilişkin açıklama: 12 savaş uçağıyla hedef aldık

İsrail işgal güçleri, cuma gecesi Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 savaş uçağıyla çok sayıda hedefi vurduğunu açıkladı.

İşgal güçlerinden yapılan açıklamada, hava saldırılarında uçaksavarlar ve bir karadan havaya füze rampası da dahil olmak üzere askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail jetlerinin Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerinin yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'yı hedef almasının ardından yapılan açıklamada, "hava harekatı özgürlüğünü korumak için" Suriye'ye saldırılara devam edileceği tehdidinde bulunuldu.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

İsrail işgal güçleri, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

İsrail, 2 Mayıs'ın ilk saatlerinde Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırıda bulunmuştu.

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İsrail’den Suriye saldırılarına ilişkin açıklama: 12 savaş uçağıyla hedef aldık İsrail’den Suriye saldırılarına ilişkin açıklama: 12 savaş uçağıyla hedef aldık İsrail’den Suriye saldırılarına ilişkin açıklama: 12 savaş uçağıyla hedef aldık
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