Almanya’da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi?

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Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

(FOTO: AA )

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.