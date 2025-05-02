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Almanya'da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 22:06 Güncelleme: 02.05.2025 23:10
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Almanya’da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi?

Almanya'nın Stuttgart kentinde dehşet veren bir olay yaşandı. Bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

ALMANYA'DA KORKUNÇ OLAY! BİR ARAÇ KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Almanya'nın Stuttgart kentinde katliam gibi bir olay yaşandı.

(FOTO: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

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Almanya’da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi? Almanya’da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi? Almanya’da korkunç olay! Bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var | Kasıtlı bir eylem mi?
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