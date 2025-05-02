Pakistan’dan Güney Asya uyarısı: 2 milyar nüfuslu bir bölgede çatışma kimseye fayda sağlamaz!

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, Hindistan ile yaşanan son gerginlikler hakkında BM'de basına yaptığı açıklamada, Güney Asya'da 2 milyar insanın yaşadığına dikkat çekerek, olası bir çatışmanın bölge ve dünya barışı için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Ahmed, Hindistan'ın tek taraflı eylemlerinin tansiyonu tehlikeli biçimde yükselttiğini ve diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

"GERİLİM TIRMANDIRILMAMALI, DİYALOG ÖNCELENMELİ"

Ahmed, 23 Nisan'da Hindistan hükümeti tarafından alınan tek taraflı kararların ve yapılan savaş yanlısı açıklamaların bölgesel güvenliğe ciddi zarar verdiğini belirtti. Pakistan'ın gerilimi artırma niyetinde olmadığını ifade eden Ahmed, "Ancak egemenliğimizi savunmak için meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

"CAMMU KEŞMİR SORUNU TEMEL NEDEN"

Büyükelçi Ahmed, Güney Asya'daki istikrarsızlığın temel kaynağının çözülemeyen Cammu Keşmir sorunu olduğunu vurguladı. Kalıcı barışın, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının iradesine uygun adil bir çözümle mümkün olabileceğini söyledi.

"PAKİSTAN TERÖRE KARŞI NET TAVIR ALIYOR"

Ahmed, Hindistan'ın Pahalgam bölgesinde meydana gelen saldırıyla Pakistan'ı ilişkilendirme çabalarını kesin bir dille reddetti. "Pakistan terörün her türünü koşulsuz kınamaktadır. Masum sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR KORKULUĞU VE ASILSIZ SUÇLAMALAR"

Hindistan'ın, terörü siyasi amaçlarla araçsallaştırdığını belirten Ahmed, bu yaklaşımın Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını bastırma çabasının bir parçası olduğunu öne sürdü. "Hindistan, kendini hem yargıç hem de juri gibi görerek olaylara yaklaşmakta ve soruşturma süreçlerini sabote etmektedir" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: SORUMLULUK ALINMALI"

Ahmed, BM Güvenlik Konseyi ve özellikle ABD'ye önemli sorumluluk düştüğünü belirterek, bu tür krizlerin önlenmesi için daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. "ABD'nin iki ülkeyle de iyi ilişkileri var. Bu ilişkileri tansiyonun düşürülmesi yönünde kullanmalı" dedi.