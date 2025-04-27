Bandar Abbas’ta felaket! İran'ı sarsan patlamanın arkasındaki gerçek: ABD basını şok detayı açıkladı
İran’ın güneyindeki Bandar Abbas şehrinde bulunan ülkenin en büyük limanı, büyük bir patlamayla sarsıldı. Olayda ölenlerin sayısı 25’e, yaralananların sayısı ise 1.139’a yükseldi. İran devlet medyası, limanda çıkan büyük yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirirken, patlamanın nedeni hakkında çarpıcı bilgiler Amerikan basınından geldi.
New York Times'ın aktardığına göre, ismini vermek istemeyen İranlı bir yetkili, patlamaya sodyum perklorat isimli kimyasal maddenin neden olduğunu açıkladı.
Sodyum perklorat, katı yakıtlı füzelerde kullanılan temel bir bileşen olarak biliniyor. Yetkili, limanda bu maddenin uygunsuz koşullarda depolandığını ve bu durumun büyük bir patlamaya yol açtığını belirtti.
New York Times ayrıca, olayın sabotaj ya da dış kaynaklı bir saldırı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını, patlamanın büyük ihtimalle güvenlik ihmali ve kötü depolama koşullarından kaynaklandığını vurguladı.
YANGIN SAATLERCE SÜRDÜ
Patlama sonrası çıkan büyük yangın, saatler boyunca liman kompleksi genelinde yayıldı. İran devlet televizyonu ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gökyüzüne yükselen devasa siyah duman bulutları dikkat çekti. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için yüzlerce itfaiye ekibinin görevlendirildiğini açıkladı.
EKONOMİ İÇİN AĞIR DARBE
Bandar Abbas Limanı, İran'ın konteyner taşımacılığının yüzde 85'ini ve petrol sevkiyatının önemli bir kısmını yönetiyor. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'na göre, limandaki faaliyetlerin durması ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek.
Ekonomi analisti Abdollah Babakhani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bu stratejik limanın iki hafta bile kapalı kalması İran ekonomisi için büyük bir darbe olur." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM İLAN ETTİ
Patlama sonrası bölgedeki zehirli gaz yoğunluğu nedeniyle İran Sağlık Bakanlığı, Hormozgan eyaletinde acil durum ilan etti. Yetkililer, halktan evlerini terk etmemelerini, pencereleri kapalı tutmalarını ve maske takmalarını istedi.
SİYASİ ARKA PLAN: ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ
Patlama, İran ve ABD'li yetkililerin Umman'da İran'ın nükleer programına ilişkin üçüncü tur görüşmelere başlamasıyla aynı gün meydana geldi. Bu nedenle olay, bölgede halihazırda gergin olan siyasi dengeler açısından da dikkatle izleniyor.
2020 yılında İsrail'in Şehid Recai Limanı'na düzenlediği siber saldırı hatırlatılırken, İranlı yetkililer, bu patlamanın dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönündeki söylentileri kesin bir dille reddetti. İran Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "toplumun psikolojik güvenliğini zedelemeye çalışan çevrimiçi provokatörleri" eleştirdi.
CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN'DAN TAZİYE VE SORUŞTURMA TALİMATI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek, İçişleri Bakanı'nı bölgeye gönderdi. Pezeşkiyan, patlamanın nedenlerinin detaylı şekilde soruşturulması ve sorumluların ortaya çıkarılması talimatı verdi.
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