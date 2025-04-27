Bandar Abbas’ta felaket! İran’ı sarsan patlamanın arkasındaki gerçek: ABD basını şok detayı açıkladı

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EKONOMİ İÇİN AĞIR DARBE

Bandar Abbas Limanı, İran'ın konteyner taşımacılığının yüzde 85'ini ve petrol sevkiyatının önemli bir kısmını yönetiyor. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'na göre, limandaki faaliyetlerin durması ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek.

Ekonomi analisti Abdollah Babakhani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bu stratejik limanın iki hafta bile kapalı kalması İran ekonomisi için büyük bir darbe olur." ifadelerini kullandı.