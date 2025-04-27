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İran'dan patlama sonrası limandaki faaliyetleri yönlendirme kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 10:36 Güncelleme: 27.04.2025 11:15
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İran’dan patlama sonrası limandaki faaliyetleri yönlendirme kararı

İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı patlamanın ardından devre dışı kalırken ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler Körfez'in kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

Kızılce, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi." dedi.

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İran’dan patlama sonrası limandaki faaliyetleri yönlendirme kararı İran’dan patlama sonrası limandaki faaliyetleri yönlendirme kararı İran’dan patlama sonrası limandaki faaliyetleri yönlendirme kararı
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