İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı

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YAKIT TANKI PATLADI, OPERASYONLAR DURDURULDU

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in haberine göre, patlamanın limandaki idari binalardan birinde gerçekleştiği bildirildi. Daha sonra gelen bilgilerde, bir yakıt tankının henüz bilinmeyen bir nedenle infilak ettiği ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.