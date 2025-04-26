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İran'ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 13:03 Güncelleme: 26.04.2025 14:11
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İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı

İran’ın güneyinde, Bender Abbas şehrinde bulunan Şahid Recai Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada limanda ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, patlamanın etkisiyle çevredeki yerleşim yerlerinin sarsıldığını ve patlama sesinin uzak kasabalardan dahi duyulduğunu bildirdi.

İRAN'IN EN BÜYÜK LİMANINDA ŞİDDETLİ PATLAMA!

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim yetkilisi, "Birkaç dakika önce Şahid Recai Limanı'nda güçlü bir patlama meydana geldi. Sebebi şu anda araştırılıyor." dedi.

Foto: AFPFoto: AFP

YAKIT TANKI PATLADI, OPERASYONLAR DURDURULDU

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in haberine göre, patlamanın limandaki idari binalardan birinde gerçekleştiği bildirildi. Daha sonra gelen bilgilerde, bir yakıt tankının henüz bilinmeyen bir nedenle infilak ettiği ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Foto: AFP Foto: AFP

Liman yönetimi, güvenlik önlemleri kapsamında limandaki tüm operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

SEBEP HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılacağını ifade etti. Limanda ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirilirken meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.

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İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı
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