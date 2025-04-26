İran'ın en büyük limanında şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzü kapladı
İran’ın güneyinde, Bender Abbas şehrinde bulunan Şahid Recai Limanı’nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada limanda ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklar, patlamanın etkisiyle çevredeki yerleşim yerlerinin sarsıldığını ve patlama sesinin uzak kasabalardan dahi duyulduğunu bildirdi.
Hormozgan eyaletinin kriz yönetim yetkilisi, "Birkaç dakika önce Şahid Recai Limanı'nda güçlü bir patlama meydana geldi. Sebebi şu anda araştırılıyor." dedi.
YAKIT TANKI PATLADI, OPERASYONLAR DURDURULDU
İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'in haberine göre, patlamanın limandaki idari binalardan birinde gerçekleştiği bildirildi. Daha sonra gelen bilgilerde, bir yakıt tankının henüz bilinmeyen bir nedenle infilak ettiği ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Liman yönetimi, güvenlik önlemleri kapsamında limandaki tüm operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
SEBEP HENÜZ NETLEŞMEDİ
Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılacağını ifade etti. Limanda ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirilirken meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 281 kişi yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni