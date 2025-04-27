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Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 08:54 Güncelleme: 27.04.2025 09:23
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Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde düzenlenen bir sokak festivalinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kanada polisi, olayın ardından yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltında olduğunu duyurdu.

Olayda birçok kişinin de yaralandığı belirtilirken, polis bilgilendirmeyi X platformu üzerinden yaptı.

Bir yayın kuruluşu, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, şüphelinin kalabalığın arasına aracı sürdükten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştığını, ancak çevredeki insanlar tarafından engellendiğini aktardı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, yaşanan "dehşet verici olay" karşısında şok olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Vancouver'da araç kalabalığın arasına daldı. (AP)Vancouver'da araç kalabalığın arasına daldı. (AP)

FESTİVALDE GERÇEKLEŞTİ

Kanadalı haber sitesi Global News'e göre, Sim ayrıca şunları söyledi:

"Daha fazla bilgiyi en kısa sürede paylaşmak için çalışıyoruz. Ancak şu anda Vancouver polisi, olayda çok sayıda ölüm ve yaralanmanın yaşandığını doğruladı."

Söz konusu sokak etkinliği, her yıl Filipinlilerin düzenlediği Lapu Lapu Festivali kapsamında gerçekleştiriliyordu.

Vancouver'da araç kalabalığın arasına daldı. (REUTERS)Vancouver'da araç kalabalığın arasına daldı. (REUTERS)

Sim, "Bu son derece zor zamanda düşüncelerimiz etkilenen herkesle ve Vancouver'daki Filipinli topluluğumuzla birlikte," ifadelerini kullandı.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNE İKİ GÜN KALA

Olay, Kanada'da pazartesi günü yapılacak parlamento seçimlerinden sadece iki gün önce gerçekleşti.

Olayın bir terör saldırısıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
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