Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Vancouver'da araç kalabalığın arasına daldı. (AP)

FESTİVALDE GERÇEKLEŞTİ

Kanadalı haber sitesi Global News'e göre, Sim ayrıca şunları söyledi:

"Daha fazla bilgiyi en kısa sürede paylaşmak için çalışıyoruz. Ancak şu anda Vancouver polisi, olayda çok sayıda ölüm ve yaralanmanın yaşandığını doğruladı."

Söz konusu sokak etkinliği, her yıl Filipinlilerin düzenlediği Lapu Lapu Festivali kapsamında gerçekleştiriliyordu.