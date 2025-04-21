Amerika’da Gazze destekçilerine fişleme ve baskı: Canary Mission ile terörist olarak işaretliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'deki insani trajediye sessiz kalmayan öğrenciler ve aktivistler, özellikle ifade özgürlüğü kisvesi altında baskı, gözaltı ve sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Filistin'e destek veren kişilerin isimleri, "Canary Mission" gibi platformlar aracılığıyla fişleniyor ve bu kişiler, ulusal güvenlik tehdidi olarak işaret edilerek susturulmaya çalışılıyor.

Perspektif'in bu haftaki bölümünde, soykırım karşısında susturulmak istenen sesler ekranlara taşınıyor.

BİR DİLEK HAKKINIZ OLSAYDI NE DİLERDİNİZ?

Gazze'deki çocukların hayalleriyle, Amerika'daki öğrencilerin talepleri arasındaki fark, dünyanın iki farklı köşesindeki adaletsizliği gözler önüne seriyor. Amerika'daki çocuklar lüks ve servet dilerken, Gazze'deki çocuklar ise annelerini, babalarını ve kaybettikleri yakınlarını geri istemekle yetiniyor. Bazı coğrafyalarda dilekler, ne yazık ki eşit değil.

GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR

İsrail, işgal ettiği topraklarda vahşeti sürdürürken, yüzlerce bebek henüz bir yaşına giremeden hayatını kaybediyor. Katliama karşı sesini yükseltenler ise, teker teker susturulmaya çalışılıyor.