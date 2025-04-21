Amerika’da Gazze destekçilerine fişleme ve baskı: Canary Mission ile terörist olarak işaretliyorlar
Amerika Birleşik Devletleri’nde Gazze’ye destek veren öğrenci ve aktivistler, baskılarla karşılaşıyor. 'Canary Mission' gibi platformlar, bu kişileri fişleyip onları terörist olarak işaretliyor. Filistin’e destek verenler tutuklanma, gözaltına alınma ve sınır dışı edilme gibi tehditlerle susturulmaya çalışılıyor. Örneğin, Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk, Gazze'ye destek verdiği için gözaltına alındı ve zorla tutuklandı. Diğer aktivistler de benzer baskılara maruz kalırken, Amerika'da demokrasi ve ifade özgürlüğü anlayışının sorgulanmasına yol açıyor. İşte detaylar...
Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazze'deki insani trajediye sessiz kalmayan öğrenciler ve aktivistler, özellikle ifade özgürlüğü kisvesi altında baskı, gözaltı ve sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Filistin'e destek veren kişilerin isimleri, "Canary Mission" gibi platformlar aracılığıyla fişleniyor ve bu kişiler, ulusal güvenlik tehdidi olarak işaret edilerek susturulmaya çalışılıyor.
Perspektif'in bu haftaki bölümünde, soykırım karşısında susturulmak istenen sesler ekranlara taşınıyor.
BİR DİLEK HAKKINIZ OLSAYDI NE DİLERDİNİZ?
Gazze'deki çocukların hayalleriyle, Amerika'daki öğrencilerin talepleri arasındaki fark, dünyanın iki farklı köşesindeki adaletsizliği gözler önüne seriyor. Amerika'daki çocuklar lüks ve servet dilerken, Gazze'deki çocuklar ise annelerini, babalarını ve kaybettikleri yakınlarını geri istemekle yetiniyor. Bazı coğrafyalarda dilekler, ne yazık ki eşit değil.
GAZZE'DE KATLİAM DEVAM EDİYOR
İsrail, işgal ettiği topraklarda vahşeti sürdürürken, yüzlerce bebek henüz bir yaşına giremeden hayatını kaybediyor. Katliama karşı sesini yükseltenler ise, teker teker susturulmaya çalışılıyor.
BİRLEŞİK DEVLETLER'DE FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÖĞRENCİLER SUSTURULMAK İSTENİYOR
Amerika'da ve Avrupa'da üniversitelerde, Filistin yanlısı protestolara katılan öğrencilere yönelik baskılar artmış durumda. Binlerce öğrenci, Gazze halkına destek verdikleri için vize iptalleri ve tutuklamalarla karşılaşıyor. Filistin'i destekleyen aktivistler, çeşitli dijital platformlar aracılığıyla hedef alınıyor. Bu platformlardan biri olan "Canary Mission", özellikle Filistin'i destekleyen öğrenci ve akademisyenleri fişleyerek, onları toplumdan dışlamayı amaçlıyor.
RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN HİKAYESİ
Rümeysa Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri'nde Tufts Üniversitesi'nde Türk doktorada eğitim gören bir öğrenci. 25 Mart'ta, arkadaşlarıyla iftar yaparken maskeli kişiler tarafından sokakta çevrildi. Gözaltına alındı ve hiçbir tutuklama emri gösterilmeden, zorla bir araca bindirilerek bir gözaltı merkezine götürüldü. Annesiyle yaptığı son konuşmada, "Anne Fatma'yı ara" diyen Rümeysa, o andan sonra günlerce kayboldu.
Rümeysa, Filistin'e verdiği destek nedeniyle "Canary Mission" adlı platformda fişlendi. Bu platform, özellikle Filistin'i destekleyen aktivistleri terörist olarak etiketleyerek, onlara karşı bir karalama kampanyası yürütüyor. Rümeysa'nın sosyal medya hesaplarında yer alan Filistin ile ilgili paylaşımlar da bu platformda yer alıyor. Gözaltına alınan Rümeysa, astım krizine rağmen müdahale edilmeden uzun süre tutuldu. Mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanmasına karar verildi.
AMERİKA'DA ÜNİVERSİTELER: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK MU?
Amerika'daki üniversiteler, ifade özgürlüğünün kalesi olarak bilinirken, son dönemde bu özgürlüğün baskı altında olduğu görülüyor. Üniversite öğrencileri, Gazze'deki soykırıma karşı seslerini yükseltirken, ifade özgürlüğü yerine güvenlik endişeleriyle karşılaşıyorlar. İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa'nın yasal direniş hakkını savunmasını, ulusal güvenlik tehditi olarak görerek onu sınır dışı etmeye çalıştı.
SUSTURULMAK İSTENEN SESLER: FİLİSTİN'E DESTEK VEREN DİĞER ÖĞRENCİLER
Filistin yanlısı duruş sergileyen bir diğer öğrenci, Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Khalil de, ABD'deki baskılardan nasibini aldı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ajansı tarafından, New York'taki apartmanından apar topar alınarak gözaltına alındı. Bu tür uygulamalar, sadece akademik görüşlerin değil, aynı zamanda bir duruşun da bedeli olduğunun göstergesi.
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