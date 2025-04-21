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Trump'tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 17:04
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Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin dozunu daha da artırdı.

Bağımsızlığıyla bilinen Fed'in başındaki Powell'ı, faiz oranlarını düşürmemekle suçlayan Trump, geçtiğimiz günlerde Powell'ın görevini de tehdit etmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell için alaycı bir lakap kullanarak, "Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden. Faiz oranlarını hemen düşürmezse, ekonomide YAVAŞLAMA yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

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Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden! Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden! Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden!
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