Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış: Büyük bir kaybeden!

Bağımsızlığıyla bilinen Fed'in başındaki Powell'ı, faiz oranlarını düşürmemekle suçlayan Trump, geçtiğimiz günlerde Powell'ın görevini de tehdit etmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell için alaycı bir lakap kullanarak, "Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden. Faiz oranlarını hemen düşürmezse, ekonomide YAVAŞLAMA yaşanabilir." ifadelerini kullandı.