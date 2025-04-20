New York’ta binlerce kişiden Trump protestosu

ABD'de Başkan Donald Trump ve yönetimi politikaları nedeniyle tepki görüyor. Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın göçmen politikalarına, federal çalışanların işten çıkarılmasına ve öğrencilere yönelik baskılarına tepki gösteren binlerce kişi New York şehrinde bir araya geldi.

Bryant Park'tan başlayan ve Central Park Columbus Meydanı'nda sona eren protesto gösterisinde "Trump Kral Değil", "Elon Musk İstifa", "Özgür Filistin" gibi sloganlar atan binlerce kişi gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için de özgürlük çağrısı yaptı. "Rümeysa'ya Özgürlük", "Mahmoud Khalil'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.