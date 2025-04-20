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New York'ta binlerce kişiden Trump protestosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.04.2025 03:36
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New York’ta binlerce kişiden Trump protestosu

ABD'nin New York şehrinde binlerce kişi bir araya gelerek Başkan Donald Trump'a ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın yürüttüğü politikaları protesto etti. Düzenlenen gösterilerde Gazze'deki soykırıma yönelik tepki ve gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için özgürlük çağrısı yapıldı.

ABD'de Başkan Donald Trump ve yönetimi politikaları nedeniyle tepki görüyor. Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın göçmen politikalarına, federal çalışanların işten çıkarılmasına ve öğrencilere yönelik baskılarına tepki gösteren binlerce kişi New York şehrinde bir araya geldi.

NEW YORK'TA BİNLERCE KİŞİ BAŞKAN TRUMP'I PROTESTO ETTİ!

Bryant Park'tan başlayan ve Central Park Columbus Meydanı'nda sona eren protesto gösterisinde "Trump Kral Değil", "Elon Musk İstifa", "Özgür Filistin" gibi sloganlar atan binlerce kişi gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için de özgürlük çağrısı yaptı. "Rümeysa'ya Özgürlük", "Mahmoud Khalil'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

ABD'deki protestoda Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için özgürlük pankartları açıldı. (İHA) ABD'deki protestoda Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için özgürlük pankartları açıldı. (İHA)

GAZZE'YE DESTEK, ELON MUSK'A TEPKİ

Protestoda Filistin'e yönelik destek mesajları da öne çıktı. Göstericiler, İsrail'e yapılan silah yardımlarının durdurulması çağrısında bulunurken, Elon Musk'a da çeşitli pankart ve sloganlarla tepki gösterdi. Protestoda "Ellerinizi Öğrencilerden Çekin", "Özgür Filistin, Özgür Gazze" gibi sloganları atıldı.

New York'ta bir araya gelen binlerce kişi Gazze'deki saldırılara tepki göstererek savaşın bitmesi çağrısında bulundu. (İHA) New York'ta bir araya gelen binlerce kişi Gazze'deki saldırılara tepki göstererek savaşın bitmesi çağrısında bulundu. (İHA)

EYLEMDE GERGİNLİK YAŞANMADI

Polis ekipleri şehir genelinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, gösteri olaysız bir şekilde sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Göstericiler, barışçıl bir şekilde dağıldı.

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New York’ta binlerce kişiden Trump protestosu New York’ta binlerce kişiden Trump protestosu New York’ta binlerce kişiden Trump protestosu
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