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F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 04:48
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F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in oldu

Suudi Arabistan'ın Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun beşinci yarışında Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

McLaren'ın Britanyalı pilotu Lando Norris 3. sıralama denemesinde geçirdiği bir kaza ile yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Oscar Piastri, 1 dakika 27.304 saniyelik süre ile ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 1 dakika 27.407 saniyelik derecesiyle 3. sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in oldu F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in oldu F1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in oldu
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