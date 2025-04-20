Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Mittelhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bad Nauheim'deki Am Deutergraben Caddesi'nde 2 kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olayın ayrıntılarına dair şu an için somut bilginin bulunmadığı aktarılan açıklamada, bölge sakinleri veya diğer kişiler için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, 2 kişinin silahla öldürüldüğü ve failin arandığı belirtilerek, arama çalışmalarına bir helikopterin de katıldığı aktarıldı.

Polisin otostop yapan kişilerin araca alınmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edilen haberlerde olayın gerçekleştiği caddede de geniş çaplı önlemlerin alındığı belirtildi.