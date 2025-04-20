20 Nisan 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 02:56
ABONE OL
Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Almanya'nın Hessen eyaletinin Bad Nauheim kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken bölgede failin yakalanması için havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı.

Mittelhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bad Nauheim'deki Am Deutergraben Caddesi'nde 2 kişinin öldürülmesinin ardından polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olayın ayrıntılarına dair şu an için somut bilginin bulunmadığı aktarılan açıklamada, bölge sakinleri veya diğer kişiler için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, 2 kişinin silahla öldürüldüğü ve failin arandığı belirtilerek, arama çalışmalarına bir helikopterin de katıldığı aktarıldı.

Polisin otostop yapan kişilerin araca alınmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edilen haberlerde olayın gerçekleştiği caddede de geniş çaplı önlemlerin alındığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör