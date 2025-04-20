İsrail hapishanelerinde sağlık kıskacı! Son 4 günde 2 ölüm

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı politikaları ve cezaevi uygulamaları, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekecek yeni bir boyuta taşındı. Son günlerde ardı ardına yaşanan ölümler, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel kaynaklara göre, sadece son 4 günde iki Filistinli tutuklu, gerekli tıbbi müdahaleye ulaşamadan yaşamını yitirdi. Bu kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana aynı gerekçeyle hayatını kaybeden tutuklu sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

VURULARAK GÖZALTINA ALINDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Beytüllahim'in El-Ubeydiye kasabası sakinlerinden Nasır Halil Muhammed er-Radayide'nin (49), 18 Eylül 2023'te İsrail güçleri tarafından ateş açılarak vurulduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

SON 4 GÜNDE 2'NCİ ÖLÜM!

İsrail'deki Shaare Zedek Hastanesi'nde tedavi altına alınan Radayide'nin durumunun stabil hale gelmesi üzerine Ofer Hapishanesi'ne nakledildiği belirtilen açıklamada, Radayide'nin dün İsrail'deki Hadassah Hastanesi'ne sevk edildiği ve orada hayatını kaybettiği bildirildi.

Radayide'nin, son 4 günde hapishanelerde ölen 2'nci, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen 65'inci tutuklu olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bu dönemin Filistinli esir ve tutuklular tarihindeki en kanlı dönem olduğu kaydedildi.

74 CENAZE HALA ALIKONULUYOR

Açıklamada, 1967'den bu yana ölen ve kimlikleri açıklanan esir sayısının 302 olduğuna işaret edilerek, bunlardan 74'ünün cenazesinin hala İsrail tarafından alıkonduğu belirtildi.

KÖTÜ KOŞULLAR KASITLI OLARAK DAYATILIYOR

İsrail hapishanelerindeki tutuklu ölümlerinde yaşanan artışın; tutukluluk süresinin uzaması, işkence, açlık, her türlü saldırı, tıbbi ihmal, cinsel saldırı ve uyuz gibi ciddi ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmalarına yol açan koşulların kasıtlı olarak dayatılmasıyla daha da tehlikeli bir hal alacağı uyarısı yapıldı.