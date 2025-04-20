İsrailli Lapid "Felakete gidiyoruz" diyerek duyurdu! Tek tek isim verdi: Siyasi suikastlar olacak
Terör devleti İsrail'de Netanyahu'nun Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden almak istemesi ile adeta kriz çıktı. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise İsrail'de siyasi suikastlar olacağını belirterek felakete doğru gidildiğini belirterek 'Yahudiler Yahudileri öldürecek.' dedi. Lapid 'Tehlike Yahudilerden geliyor' dedi ve Bar ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara için de uyarılarda bulundu.
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, İsrail'de birden fazla siyasi suikast olacağını iddia ederek "Yahudiler Yahudileri öldürecek." dedi.
Lapid, yaptığı basın açıklamasında, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a yönelik tehditleri işaret ederek İsrail'de kırmızı çizgilerin aşıldığını ve felakete doğru gidildiğini söyledi.
İsrail hükümetini 7 Ekim öncesinde güvenlik zafiyeti nedeniyle uyardığını, fakat hükümetin kendisini dinlemediğini belirten Lapid, "Kesin istihbarat bilgilerine dayanarak söylüyorum, başka bir felakete doğru gidiyoruz." dedi.
BAR'A SUİKAST HEDEFİNDE
Ana muhalefet lideri, İsrail'de siyasi suikast, hatta suikastlar yaşanacağını öne sürerek "Yahudiler Yahudileri öldürecek." ifadesini kullandı.
Tehlikenin içeriden geldiğini, "tahrik ve delilik seviyesinin" hiç olmadığı kadar yükseldiğini söyleyen Lapid, suikastın hedefindeki kişinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden almak istediği Şin-Bet Direktörü Bar olduğunu öne sürdü.
Lapid, Bar'ın 7 Ekim'de başarısız olsa da hayatını İsrail'e adayan bir isim olduğunu ve önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.
"TEHLİKE YAHUDİLERDEN GELİYOR"
Bar'ın tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken muhalif lider, "Şin-Bet şefine gelen tehditler Araplardan değil, Hamas veya Hizbullah'tan değil, Yahudilerden geliyor." dedi. Lapid, hükümetteki isimlerin Bar'ı hedef göstererek destekçilerini ona karşı kışkırtmasının ardından bazı tehditlerin geldiğini bildirdi. Aynı durumun İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara için de geçerli olduğunu dile getiren Lapid, Bar ve Miara'nın "kışkırtmalar nedeniyle" gelen tehditlerden dolayı yoğun güvenlik önlemleriyle dolaştığını aktardı.
"BAR İSTİFA EDECEK" İDDİASI
Öte yandan, İsrail basını, Netanyahu'nun görevden almak istediği, fakat Yüksek Mahkeme'nin görevden alınma kararına ilişkin ihtiyati tedbir koyduğu Şin-Bet Direktörü Bar'ın mayısta istifa etmeye hazırlandığını iddia etti. Bar, konuya ilişkin bugün Yüksek Mahkeme'ye sunması gereken savunması için 1 günlük ek süre talebinde bulundu.
NETANYAHU'NUN BAR'I GÖREVDEN ALMAK İSTEMESİ
İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.
İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı. Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.
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