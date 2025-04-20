İsrail 10 Filistinliyi daha katletti!

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bulunan yerinden edilenlerin barındığı çadırlara ve sivillerin yaşadığı evlere şiddetli saldırılar düzenledi.



İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampında "Derviş" ailesine ait evi bombaladı.

10 KİŞİYİ DAHA KATLETTİ



Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.



İsrail işgal araçlarından Megazi Mülteci Kampının doğusuna yoğun ateş açıldı.



Güneydeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadların insansız hava aracıyla (iHA) bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GAZZE'Yİ SALDIRI YAĞMURUNA TUTTULAR



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de Mevasi'deki saldırıda hayatını kaybeden kadının naaşının hastaneye nakledildiğini, yaralanan çocuk ve yaşlılara ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.



İsrail işgal güçleri Han Yunus'un Abesan el-Kebira kasabasının El-Ferahin bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı bilgisi henüz teyit edilemedi.



Ayrıca İsrail donanmasına ait botlar, Refah kentinin kıyı şeridine doğru ateş açtı.



Kuzeydeki Gazze kentinde de sivillere ait binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.



ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI



İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.