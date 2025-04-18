New York borsası haftanın son iş gününü karışık seyirle tamamladı

Yatırımcılar, tarife müzakerelerine dair gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.

Dün Japon yetkililerle tarifeler konusunda yaptıkları görüşmede "büyük ilerleme" kaydedildiğini bildiren ABD Başkanı Donald Trump, bugün de Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Trump, karşılıklılık esasına dayalı ek tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Japon heyetle ticaret konusundaki görüşmelerin "son derece tatmin edici" bir yönde ilerlediğini söyledi.

Öte yandan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı konuşmada, Bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Powell, "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." diye konuşmuştu.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının iyi konumlanmış durumda olduğunu, yakın zamanda faiz oranlarını değiştirmeye gerek görmediğini kaydetti.

İŞSİZLİK MAAŞINDAKİ BAŞVURULARDA DÜŞÜŞ

Gümrük vergilerinin enflasyonu artıracağı ve büyümeyi düşüreceğini söyleyen Williams, ancak bu etkinin ne kadar süreceğinin belli olmadığını dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da bugün açıkladığı bilançosunda bu yıla dair kar beklentilerini düşüren sigorta şirketi UnitedHealth'in hisseleri yüzde 22'den fazla değer kaybetti.

Diyabet ve kilo kaybı ilacının denemelerde olumlu sonuçlar verdiğini bildiren Eli Lilly'nin hisseleri ise yüzde 14'ün üzerinde yükseldi.

Ayrıca ABD'li yargıç, Alphabet çatısı altındaki Google'ın bazı çevrim içi reklam pazarlarını yasa dışı olarak tekelleştirdiğine hükmetti. Kararın hemen ardından Alphabet'in hisselerindeki değer kaybı, yüzde 3'ü aşarken, piyasa kapanışında yüzde 1,4 oldu.

ABD'de piyasalar yarın Paskalya tatili nedeniyle işleme kapalı olacak.