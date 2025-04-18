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Gazzeli çocukların hayatta kalma mücadelesi! UNICEF'ten çağrı: Hepimizi temelden sarsmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 05:01
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Gazzeli çocukların hayatta kalma mücadelesi! UNICEF’ten çağrı: Hepimizi temelden sarsmalı

Katil İsrail ordusunun ateşkes sürecini ihlal ederek son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki katliamın acı bilançosu Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell tarafından ele alınarak ateşkes çağrısında bulundu. Russell yaptığı açıklamasında 'Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı.' dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'ye son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 15 çocuğun öldürüldüğünü kaydeden Russell, bunların arasında engelli bir çocuğun da yanarak öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell,Gazze'de yeniden ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu. (AA) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell,Gazze'de yeniden ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu. (AA)

"ATEŞKESİ YENİLEYİN"

Russell, "Derme çatma çadırlarda çocukların yanması hepimizi temelden sarsmalı." vurgusunu yaptı.

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 600 çocuğun öldürüldüğünü, 1600 çocuğun ise yaralandığını kaydeden Russell, "Tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka uymak zorundadır. Sivilleri koruyun, yardımları kolaylaştırın. Esirleri serbest bırakın. Ateşkesi yenileyin." mesajını verdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef almıştı.

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