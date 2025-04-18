Gazzeli çocukların hayatta kalma mücadelesi! UNICEF’ten çağrı: Hepimizi temelden sarsmalı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'ye son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 15 çocuğun öldürüldüğünü kaydeden Russell, bunların arasında engelli bir çocuğun da yanarak öldüğünü bildirdi.