İsrail anne karnındaki 4 aylık bebeği düzenlediği saldırıda öldürdü!

İsrail-Hamas ile ateşkes görüşmelerini iptal eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye gelerek saldırıların süreceği mesajını vermişti. Bölgede süren saldırılar bu kararla daha da şiddetlenirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri dağladı. Katil ordu Filistinlilerin kaldığı bir çadırı hedef almasının ardından anne karnında bulunan 4 aylık bebeğin saldırı sonucu öldüğü belirtildi.

"BEBEK DOĞRUDAN KALBİNDEN VURULDU"

Saldırıda 4 aylık hamile olan Amani Ebu er-Ras'ın yaralandığı, karnındaki bebeğin doğrudan kalbinden vurulduğu ve öldüğü kaydedildi.

Yaralı kadının durumunun kritik olduğu, saldırıda eşi Mahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.